Щодня з України виїжджає по 6 тисяч чоловіків призивного віку: в ДПСУ назвали найчастіші причини виїзду

З них близько 45% — водії вантажівок, 15% — це супровідні людей з інвалідністю, значний відсоток — чоловіки, непридатні для військової служби, і багатодітні.

Близько 6 тисяч щодоби виїжджають з України по всій ділянці західного кордону. Найбільше виїжджають водії вантажних перевезень. Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби, полковник Ігор Матвійчук на пресконференції.

За його словами, близько 45% чоловіків, які виїжджають — це водії вантажівок. Наступна категорія — це супровідники людей з інвалідністю, які становлять 15%.

Полковник зазначив, що одна людина з інвалідністю може кілька разів перетинати кордон із різними доглядальниками призовного віку.

«Ця система зараз вдосконалюється, щоб за однією особою з інвалідністю була закріплена лише одна особа для супроводу — туди й назад», — пояснив Матвійчук.

Також значний відсоток тих, хто виїжджає, — це чоловіки, непридатні для військової служби, і багатодітні, додав прикордонник.

«Використання системи «Шлях» — це не такий активний механізм для перетину кордону [щоб ухилитися від мобілізації]. Популярність такої схеми спадає», — зазначив Матвійчук.

Натомість, як розповів полковник, зростає популярність фіктивних шлюбів, коли чоловіки одружуються з жінками з інвалідністю чи багатодітними мамами. Також був випадок, коли чоловік призовного віку змінив стать.

«[Чоловік] стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС [документ], що він змінив стать на жіночу. Був Антон — став Тоня. [Біологічну] стать він не міняв, тільки документи», — розповів він.

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