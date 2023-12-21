Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, які зауваження надав Валерій Залужний до законопроекту про посилення мобілізації, документ

Переміщувати службовців ТЦК не треба, ротація неможлива, а норми, що надають підстави для звільнення інвалідам ІІ групи, треба вилучити, - Мар’яна Безугла опублікувала лист Валерія Залужного стосовно законопроекту про мобілізацію.

Питання, до судів якої юрисдикції звертатися жінкам, які втратили чоловіків на війні, досі не вирішене Великою Палатою Верховного Суду

«Цивільні» суди вважають, що питання встановлення факту проживання однією сім’єю із загиблим військовим – це справи адмінсудів, адмінсуди часто вважають інакше, - Велика Палата Верховного Суду досі не поставила в цьому крапку.

Володимир Зеленський підписав закон, за яким давати в борг людям із залежністю від азартних ігор буде заборонено

Президент Зеленський підписав закон, за яким усі кредитори в країні, перш ніж видати кредит, повинні будуть пересвідчитись, що людина не страждає залежністю від азартних ігор, а родичі ігроманів зможуть звертатись із заявою, аби залежних внесли до «чорного списку».

Перерахунок пенсії судді у відставці: Верховний Суд застосував аналогію під час розгляду справи

Верховний Суд розглянув справу за позовом судді у відставці до про визнання протиправною відмови у видачі позивачу довідки про суддівську винагороду для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, виходячи з розміру суддівської винагороди судді Касаційного цивільного суду.

Верховна Рада призначила членів Рахункової палати – серед них екс-голова АМКУ Ольга Піщанська

Головою Рахункової палати можуть призначити колишню голову АМКУ Ольгу Піщанську.

  1. В Україні

Щодня з України виїжджає по 6 тисяч чоловіків призивного віку: в ДПСУ назвали найчастіші причини виїзду

12:09, 21 грудня 2023
З них близько 45% — водії вантажівок, 15% — це супровідні людей з інвалідністю, значний відсоток — чоловіки, непридатні для військової служби, і багатодітні.
Щодня з України виїжджає по 6 тисяч чоловіків призивного віку: в ДПСУ назвали найчастіші причини виїзду
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Близько 6 тисяч щодоби виїжджають з України по всій ділянці західного кордону. Найбільше виїжджають водії вантажних перевезень. Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби, полковник Ігор Матвійчук на пресконференції.

За його словами, близько 45% чоловіків, які виїжджають — це водії вантажівок. Наступна категорія — це супровідники людей з інвалідністю, які становлять 15%.

Полковник зазначив, що одна людина з інвалідністю може кілька разів перетинати кордон із різними доглядальниками призовного віку.

«Ця система зараз вдосконалюється, щоб за однією особою з інвалідністю була закріплена лише одна особа для супроводу — туди й назад», — пояснив Матвійчук.

Також значний відсоток тих, хто виїжджає, — це чоловіки, непридатні для військової служби, і багатодітні, додав прикордонник.

«Використання системи «Шлях» — це не такий активний механізм для перетину кордону [щоб ухилитися від мобілізації]. Популярність такої схеми спадає», — зазначив Матвійчук.

Натомість, як розповів полковник, зростає популярність фіктивних шлюбів, коли чоловіки одружуються з жінками з інвалідністю чи багатодітними мамами. Також був випадок, коли чоловік призовного віку змінив стать.

«[Чоловік] стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС [документ], що він змінив стать на жіночу. Був Антон — став Тоня. [Біологічну] стать він не міняв, тільки документи», — розповів він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду