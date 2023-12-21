Без гумових чобіт не обійтись: у Києві затопило одне з укриттів, фото

У Дарницькому районі столиці затопило укриття.

Фото: armyinform.com.ua

У Києві затопило укриття по вул. Озерній. Про це повідомляють місцеві жителі соцмережах та оприлюднили фото затопленного укриття.

«Відкачувати воду ніхто не спішить. Куди бігти людям під час тривоги - незрозуміло. Залишається, хіба що, брати з собою надувний матрац чи гумові чоботи», - пишуть місцеві жителі.

Як видно на фото, столи, стільці та диван в укритті стоять у воді, а для пересування по ньому люди поклали на підлогу дошки.

Як ми писали, у Києві раптово закрили частину синьої гілки метрополітену. Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

Додамо, У Києві над тунелем метро біля Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони.

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