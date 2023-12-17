У Києві над тунелем метро біля Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони: фото

На фото також помітно пошкоджений асфальт через просідання землі.

У Києві розпочали просідати під землю торгові павільйони, які розташовані над тунелем метрополітену біля колишнього Деміївського ринку. Фото публікують в мережі.

На фото також помітно пошкоджений асфальт через просідання землі.

Рух пішоходів цією ділянкою перекрито з повідомленням про проведення аварійних робіт.

Як ми писали, у Києві раптово закрили частину синьої гілки метрополітену. Між станціями метро «Деміївська» і «Либідська» сталася розгерметизація тунелю і вода пішла на колії.

Додамо, що у тунелі київського метро утворилися тріщини, є загроза обвалу.

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