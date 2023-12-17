В Киеве над тоннелем метро возле Демеевского рынка начали проседать под землю торговые павильоны: фото

На фото также заметно поврежденный асфальт из-за проседания земли.

В Киеве начали проседать под землю торговые павильоны, расположенные над тоннелем метрополитена возле бывшего Демеевского рынка. Фотографии публикуют в сети.

На фото также заметно поврежденный асфальт из-за проседания земли.

Движение пешеходов на этом участке перекрыто с сообщением о проведении аварийных работ.

Как мы писали, в Киеве внезапно закрыли часть синей ветки метрополитена. Между станциями метро «Демиевская» и «Лыбидская» произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Добавим, что в тоннеле киевского метро образовались трещины, есть угроза обрушения.

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