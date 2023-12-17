Выплаты ВПЛ: получат ли помощь вернувшиеся из-за границы украинцы

Лицо, которое вернулось из-за границы, имеет право на получение помощи на жительство при соблюдении совокупности условий.

Стало известно, имеют ли право на государственную денежную поддержку внутренне перемещены вернувшиеся из-за границы лица. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Так, 24 ноября вступили в силу изменения в Порядок предоставления помощи на жительство ВПЛ, которыми, среди прочего, была пересмотрена государственная политика в отношении перемещенных украинцев, вернувшихся из-за границы.

Так, согласно п. 8 Порядка лицо, вернувшееся из-за границы, имеет право на получение пособия на жительство при соблюдении совокупности условий:

встала на учет как внутренне перемещенное лицо;

обращается за помощью впервые. Лицо считается обращающимся впервые, если ему не назначалось и не выплачивалось пособие в соответствии с Постановлением Кабмина от 20.03.2022 г. № 332 до дня обращения;

обращается за помощью не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Учитываются только рабочие дни – субботу, воскресенье и праздничные и нерабочие дни (если таковые будут) учитывать не стоит;

отвечает имущественным критериям, установленным для получения пособия на проживание.

Помощь не будет назначена, если:

уполномоченное лицо из семьи или отдельный получатель помощи из семьи зарегистрировали/задекларировали место своего проживания в жилом помещении/части жилого помещения, разрушенные или поврежденные в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией рф, после факта их повреждения или разрушение. Исключение: малолетние и несовершеннолетние;

орган социальной защиты населения получил информацию от правоохранительных органов о том, что лицо (получателя) было осуждено за совершение уголовного правонарушения против основ национальной безопасности Украины или объявлено в розыск.

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