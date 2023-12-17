Рекрутинг в ВСУ не сможет покрыть потребности в миллионе военных, нужна только мобилизация, — Кирилл Буданов

Глава ГУР отметил, что для мобилизации нужен правильный социальный диалог и обоснование.

Начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-лейтенант Кирилл Буданов выразил свое видение мобилизации в Украине. По его мнению, оно происходит неправильно. Об этом сообщает LB.ua

Он отметил, что общая численность сил обороны превышает миллион. И потому ни одна кампания рекрутинга не покроет такие объемы – только мобилизация.

«Всех, кто хотел или готов был воевать, война либо застала в разных подразделениях Сил обороны, либо они пришли (в ВСУ. — ред.) в первые полгода. По объективным причинам из тех людей (в рядах Сил обороны — ред.) осталось немного. Это факт, это нужно понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наши потребности. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромны. Совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют (название немного условное количество, потому что мы подошли к гостайне) миллион сто тысяч человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Только мобилизация», — заявил глава ГУР.

Он добавил, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос — мотивации.

«Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то уловками или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже нужно признавать откровенно. Поэтому даже мнения нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя.

У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уж не говорю о том, чтобы воевать. А ведь это текущее. Будут потери и это количество нужно держать постоянно», — отметил Буданов.

Он отметил, что до войны военной службы обычно избегали в том числе из-за небольших зарплат. Но теперь, несмотря на нормальное денежное довольствие, материально-финансовое вознаграждение не является мотивационным фактором приобщаться к армии.

«Возникает вопрос: почему так? Одного ответа, я уверен, просто не существует. Это комплексная проблема. Для меня, как для военного человека, очевидный пробел. У нас большинство людей, к сожалению, несмотря на то, что кричат «Я — украинец», «Украина превыше всего», гражданами Украины себя так и не почувствовали. У них нет ощущения, что враг захватил нашу территорию и что у каждого из нас есть священная обязанность защищать эту страну. Потому и появляются эти «львовские котлы», «польское воеводство», — говорит Буданов.

«Все будто болеют за Украину, но и многие бегут, убегают. Это верно. Эти очереди на границах… В связи со своей деятельностью я вынужден часто ездить в разные места, постоянно пересекаю границу, нередко на автомобильном транспорте. Эти очереди огромны. И сказать, что там только женщины и дети – это неправда. Все это отлично знают. У многих нет ощущения, что это твоя война. И это очень глубинная проблема, которую деньги не разрешат», — объяснил начальник ГУР МО Украины.

По его мнению, нужен правильный социальный диалог и обоснование.

«Но просто словами этого уже не решить. Надо признать, что за 30 лет мы получили большой пробел в этом», — добавляет руководитель украинской военной разведки.

«Должен быть честный разговор. Значительное количество людей оказались не готовы отстаивать свое государство. И если это война — это война, и не надо этого бояться», — резюмировал Буданов.

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