53 пассажира - граждане Украины: в МИД рассказали подробности аварии с автобусом в Словакии

8 украинцев получили травмы средней степени тяжести.

Фото: sme.sk

Как стало известно ранее, в Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами. В Министерстве иностранных дел подтвердили аварию, в которой пострадали украинцы.

Посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в дорожно-транспортное происшествие вблизи населенного пункта Даргов. ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего за рейсом «Вена-Киев». Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии «Укринформ».

«В автобусе ехали 53 пассажира. Все граждане Украины. 8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице, где ожидают запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути», – сказал он.

Отмечается, что украинские консулы взаимодействуют со словацкими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам.

«Наши дипломаты также проконтролируют, чтобы остальные пассажиры проследовали в Киев на новом автобусе, предоставленном перевозчиком», - заявил Николенко.

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