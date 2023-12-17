В Киеве возобновили движение транспорта на одном из участков Окружной дороги

Движение транспорта было восстановлено от Жулянского путепровода до поворота в г. Вишневое.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что дорожники возобновили движение транспорта по участку Кольцевой дороги от поворота в г. Вишневое к Жулянскому путепроводу. Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

«В пределах капитального ремонта за короткий промежуток времени дорожники проложили 1,5 км новых инженерных сетей дождевой канализации», - говорится в сообщении.

Также специалисты обустроили новую «дорожную одежду» – многослойную конструкцию проезжей части автомобильной дороги.

В КГГА добавили, что со следующего года планируется продление капитального ремонта Кольцевой дороги этого участка.

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