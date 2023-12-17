В Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами, фото

В результате ДТП пострадали 9 человек, среди них есть дети.

Фото: SME

В воскресенье, 17 декабря, автобус из Украины попал в ДТП на территории Словакии. Об этом сообщили словацкие издания Aktuality и SME.

Авария произошла вблизи населенного пункта Даргов Требишевского района. Известно, что автобус, который направлялся к границе, съехал в кювет и перевернулся.

По данным местных служб, в автобусе находились 53 пассажира и 2 водителя. Сколько из них граждане Украины - неизвестно.

В результате ДТП пострадали 9 человек, среди них есть дети.

Фото: SME

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