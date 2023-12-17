Киев лучше только за Карачи: у топ-100 брендов городов украинская столица заняла предпоследнее место

Опередили украинский город все столицы Европы, Северной и Южной Америки, Азии и некоторые африканские столицы.

Киев занял 99 место из 100 во Всемирном рейтинге восприятия брендов городов. Украинская столица опередила только портовый город Карачи на юге Пакистана. Результаты исследования обнародовала компания Brand Finance.

Результаты определяли путем опроса респондентов в разных частях света. А оценивали по семи показателям эффективности, которые добавляли баллы в бренд: качество жизни в городской среде, легкость посещения города, наличие инфраструктуры для удаленной работы и т.д.

По всем этим показателям Киев получил 53,2 балла, что оказалось на 9,7 баллов меньше результата соседней Варшавы (62 позиция), 8,4 балла меньше Стамбула (64), 11,3 балла меньше Будапешта (51 позиция рейтинга).

Лучше всего в рейтинге представлены бренды американских и китайских городов (в топ-100 их по 9). На втором месте Германия с 4 городами, третья делят между собой Франция, Индия и Турция (по 3 города). Ни один из украинских городов, кроме Киева, в рейтинге не представлен.

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