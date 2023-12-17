Київ краще лише за Карачі: у топ-100 брендів міст українська столиця посіла передостаннє місце

Випередили українське місто всі столиці Європи, Північної та Південної Америк, Азії та деякі африканські столиці.

Київ посів 99 місце з 100 у Світовому рейтингу сприйняття брендів міст. Українська столиця випередила лише портове місто Карачі на півдні Пакистану. Результати дослідження оприлюднила компанія Brand Finance.

Результати визначали шляхом опитування респондентів в різних частинах світу. А оцінювали за сімома показниками ефективності, що додавали бали до бренду: якість життя в міському середовищі, легкість відвідування міста, наявність інфраструктури для віддаленої роботи тощо.

За усіма цими показниками Київ отримав 53,2 бали, що виявилося на 9,7 балів менше за результат сусідньої Варшави (62 позиція), 8,4 бали менше за Стамбул (64), 11,3 балів менше за Будапешт (51 позиція рейтингу).

Найкраще в рейтингу представлені бренди американських та китайських міст (в топ-100 їх по 9). На другому місці Німеччина з 4 містами, третє ділять між собою Франція, Індія та Туреччина (по 3 міста). Жодне з українських міст, окрім Києва, в рейтингу не представлене.

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