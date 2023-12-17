Військова служба для жінок: які нововведення передбачає законопроєкт про мобілізацію

Новий законопроєкт щодо військової служби в Україні передбачає низку змін для жінок.

Фото: ukrinform.com

Як раніше ми писали, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла повідомила подробиці нового законопроєкту щодо змін до мобілізації та військової служби.

У законопроекті, зокрема, є зміни щодо військової служби для жінок.

За словами Мар’яни Безуглої, нововведеннями у чорновому варіанті документу передбачено, що жінки:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади - тільки добровільно).

Підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) є:

вагітність;

догляд за дитиною.

Також ми писали, що Верховна Рада розгляне законопроект Арахамії та Безуглої про гендерну рівність у війську, обмеження на відео у TikTok, пенсії і відпустки військовослужбовців.

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