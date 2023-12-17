Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГСА рассказали, какую зарплату работники аппаратов судов получат под Новый Год: названы ее размеры

Государственная судебная администрация анонсировала увеличение стимулирующих выплат в местных и апелляционных судах на 70%.

Суды не сканируют документы, єСуд придется переработать, а на 2024 год планируется аудит ЕСИТС, — что рассказал кандидат на зампредседателя ГСА Алексей Билаш

Также кандидат предложил сделать при ГСА Офис реформ для цифровизации и возобновить проверки судов, не выполняющих требования по реализации функционала электронного правосудия.

Отдельное определение как механизм влияния суда на случаи злоупотребления субъектом власти процессуальными правами, - позиция Верховного Суда

Верховный Суд обратил внимание на недопустимость злоупотребления процессуальными правами субъектом властных полномочий как стороной по делу.

Женщин предлагают взять на военный учет, - в Раде почти готов законопроект

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, - законопроект.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. Законодательство

Военная служба для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

12:38, 17 декабря 2023
Новый законопроект по военной службе в Украине предусматривает ряд изменений для женщин.
Военная служба для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации
Фото: ukrinform.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Как ранее мы сообщали, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла раскрыла детали нового законопроекта по изменениям к мобилизации и военной службе.

В законопроекте, в частности, есть изменения о военной службе для женщин.

По словам Марьяны Безуглой, нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины:

становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевойсковую подготовку;

во время действия военного положения вовлекаются в прохождение военной службы (на боевые должности - только добровольно).

Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):

беременность;

уход за ребенком.

Также сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничении на видео в TikTok, пенсии и отпуска военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Что необходимо знать военнообязанным и их семьям, чтобы уметь отстоять свои права
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді