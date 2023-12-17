Военная служба для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

Новый законопроект по военной службе в Украине предусматривает ряд изменений для женщин.

Фото: ukrinform.com

Как ранее мы сообщали, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла раскрыла детали нового законопроекта по изменениям к мобилизации и военной службе.

В законопроекте, в частности, есть изменения о военной службе для женщин.

По словам Марьяны Безуглой, нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины:

становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевойсковую подготовку;

во время действия военного положения вовлекаются в прохождение военной службы (на боевые должности - только добровольно).

Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):

беременность;

уход за ребенком.

Также сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничении на видео в TikTok, пенсии и отпуска военнослужащих.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.