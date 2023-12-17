Военная служба для женщин: какие нововведения предусматривает законопроект о мобилизации

Как ранее мы сообщали, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от «Слуги народа» Марьяна Безугла раскрыла детали нового законопроекта по изменениям к мобилизации и военной службе.
В законопроекте, в частности, есть изменения о военной службе для женщин.
По словам Марьяны Безуглой, нововведениями в черновом варианте документа предусмотрено, что женщины:
становятся на военный учет (порядок учета определяется Минобороны);
проходят базовую общевойсковую подготовку;
во время действия военного положения вовлекаются в прохождение военной службы (на боевые должности - только добровольно).
Основаниями для освобождения от прохождения базовой военной подготовки (кроме общих оснований):
беременность;
уход за ребенком.
Также сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект Арахамии и Безуглой о гендерном равенстве в армии, ограничении на видео в TikTok, пенсии и отпуска военнослужащих.
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