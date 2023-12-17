SIM-карта не регистрируется в сети: в «Киевстаре» показали, как действовать

В компании «Киевстар» подготовили краткую инструкцию, которая поможет в случае, если SIM-карта не регистрируется в сети.
Чтобы решить эту проблему, нужно:
- перезагрузить телефон;
- включить и выключить «авиарежим»;
- Выбор сети вручную в настройках телефона.
Как это сделать для Android или IPhone? Детали — в видео:
Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.
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