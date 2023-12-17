SIM-карта не регистрируется в сети: в «Киевстаре» показали, как действовать

Украинцам подготовили инструкцию, которая поможет, если SIM-карта не регистрируется в сети.

В компании «Киевстар» подготовили краткую инструкцию, которая поможет в случае, если SIM-карта не регистрируется в сети.

Чтобы решить эту проблему, нужно:

- перезагрузить телефон;

- включить и выключить «авиарежим»;

- Выбор сети вручную в настройках телефона.

Как это сделать для Android или IPhone? Детали — в видео:

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.