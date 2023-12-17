SIM-картка не реєструється в мережі: у «Київстарі» показали, як діяти

Українцям підготували інструкцію, яка допоможе у випадку, коли SIM-картка не реєструється в мережі.

У компанії «Київстар» підготували коротку інструкцію, яка допоможе у випадку, коли SIM-картка не реєструється в мережі.

Щоб розв’язати цю проблему, потрібно:

- перезавантажити телефон;

- увімкнути та вимкнути «авіарежим»;

- вибрати мережу вручну у налаштуваннях телефону.

Як це зробити для Android чи IPhone? Деталі — у відео:

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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