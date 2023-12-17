Субсидія в Україні: які документи треба для призначення допомоги

Документи на отримання субсидії можна подати через Дію або у Центрах надання адміністративних послуг.

Пенсійний фонд України нагадав громадянам перелік документів, які потрібно подати для отримання субсидії.

Серед них:

Заява про потребу в субсидії.

Посвідчення особи.

Декларація про доходи сім'ї.

Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Якщо ви маєте право на додаткові пільги, додайте ці посвідчення до загального пакета документів.

Де та як подати документи:

Онлайн через Дію та вебпортал Пенсійного фонду України.

Офлайн у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у Пенсійному фонді.

Терміни призначення субсидії:

Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.

На опалювальний сезон призначення проводиться з 1 жовтня по 30 квітня.

На неопалювальний сезон призначення проводиться з 1 травня по 30 вересня.

Автоматичне призначення субсидії:

На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, а також тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривень.

Розрахунок доходів:

Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року.

Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

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