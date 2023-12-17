Субсидія в Україні: які документи треба для призначення допомоги

Пенсійний фонд України нагадав громадянам перелік документів, які потрібно подати для отримання субсидії.
Серед них:
- Заява про потребу в субсидії.
- Посвідчення особи.
- Декларація про доходи сім'ї.
- Договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.
- Якщо ви маєте право на додаткові пільги, додайте ці посвідчення до загального пакета документів.
Де та як подати документи:
- Онлайн через Дію та вебпортал Пенсійного фонду України.
- Офлайн у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у Пенсійному фонді.
Терміни призначення субсидії:
Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону.
На опалювальний сезон призначення проводиться з 1 жовтня по 30 квітня.
На неопалювальний сезон призначення проводиться з 1 травня по 30 вересня.
Автоматичне призначення субсидії:
На опалювальний період 2023-2024 років розрахунок житлової субсидії буде проведено в автоматичному режимі для всіх, кому призначено житлову субсидію на неопалювальний період 2023 року, а також тим, у кого розмір субсидії склав 0,00 гривень.
Розрахунок доходів:
Під час розрахунку житлової субсидії з жовтня 2023 року враховуються доходи членів домогосподарства за І та ІІ квартали 2023 року.
Доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.
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