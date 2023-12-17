В Україні понад 600 населених пунктів без світла — Міненерго

У Міненерго зазначили, що причина відсутності електроенергії – бойові дії, обстріли та негода.

Фото: suspilne.media

Міністерство енергетики України повідомило, що станом на 17 грудня 610 населених пунктів в країні знеструмлено. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Проте міністерство додає, що дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.

Донецька область: через негоду на ранок немає світла у 156 населених пунктах (30 888 споживачів). Через обстріли було знеструмлено 72 населені пункти (понад 31 тисячі споживачів).

Запорізька область: через бої без світла 63 населених пункти.

Сумська область: з технологічних причин немає світла у 5 населених пунктах (631 споживач). Через обстріли знеструмлено 63 населені пункти.

Харківська область: через бойові дії залишаються без напруги 68 населених пунктів (16 369 абонентів). Через негоду знеструмлені 8 населених пунктів

Чернігівська область: через обстріли відключено 19 населених пунктів.

Херсонська область: пошкоджено підстанцію у Херсоні, відключено 12 067 точок обліку.

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