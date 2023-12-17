В Украине более 600 населенных пунктов без света - Минэнерго

В Минэнерго отметили, что причина отсутствия электроэнергии - боевые действия, обстрелы и непогода.

Фото: suspilne.media

Министерство энергетики Украины сообщило, что по состоянию на 17 декабря 610 населенных пунктов в стране обесточены. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Однако министерство добавляет, что дефицита в энергосистеме нет, отключения не применяются ни в одной области.

Донецкая область: из-за непогоды на утро нет света в 156 населенных пунктах (30 888 потребителей). Из-за обстрелов было обесточено 72 населенных пункта (более 31 тысячи потребителей).

Запорожская область: из-за боев без света 63 населенных пункта.

Сумская область: по технологическим причинам нет света в 5 населенных пунктах (631 потребитель). Из-за обстрелов обесточены 63 населенных пункта.

Харьковская область: из-за боевых действий остаются без напряжения 68 населенных пунктов (16 369 абонентов). Из-за непогоды обесточены 8 населенных пунктов

Черниговская область: из-за обстрелов отключены 19 населенных пунктов.

Херсонская область: повреждена подстанция в Херсоне, отключено 12 067 точек учета.

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