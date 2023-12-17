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  1. Суд инфо

Конкурс на должности судей местных общих судов: ВККС обнародовала некоторые результаты формирования рейтинга

11:57, 17 декабря 2023
Комиссия обнародовала результаты формирования рейтинга за 15 и 16 декабря.
Конкурс на должности судей местных общих судов: ВККС обнародовала некоторые результаты формирования рейтинга
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15 и 16 декабря 2023 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины состоялось формирование рейтинга участников конкурса на занятие 500 должностей судей местных общих судов в рамках конкурса, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 № 95/зп-23. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

Комиссия также обнародовала протокол формирования рейтинга:

Напомним, что всего к конкурсу на 500 вакантных должностей судей местных общих судов ВККС допустила 394 кандидата. Со списком вакансий можно ознакомиться по ссылке

По итогам первого дня, 177 кандидатов выбрали интересующие их суды, три кандидата отказались от имеющихся вакансий, а еще один кандидат не явился на процедуру избрания суда. 

Добавим, уже в январе 2024 года кандидатов на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов ожидают собеседования с членами ВККС.

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