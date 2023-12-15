Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року

Вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

Особиста неупередженість судді має презюмуватися, доки не буде доведено протилежне, - ЄСПЛ

Коли можна вважати, що суд дотримався об’єктивного та суб’єктивного критеріїв безсторонності, виснував Європейський суд з прав людини.

SUD.UA вітає з Днем працівників суду!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає із професійним святом – Днем працівників суду!

Скарги на суддів подаються лише українською мовою, навіть якщо скаржник знаходиться в СІЗО і погано володіє державною мовою – ВРП

У Раді правосуддя порадили скаржникам, які погано володіють українською мовою, звертатися до перекладачів, адвокатів або у центри БПД.

Чиновники не зможуть вимагати від громадян надання папірців, якщо така інформація вже є у держави, - набув сили закон про адміністративну процедуру

Закон про адміністративну процедуру забороняє чиновникам вимагати від громадян, які звернулися за адмінпослугою, документи, які вже й так є у розпорядженні органів влади.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року

08:06, 15 грудня 2023
Вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.
Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року
Джерело фото: ВККС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Вища кваліфікаційна комісія суддів готується до проведення співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» від джерел, наближених до ВККС, співбесіди з кількома сотнями кандидатів на посади суддів Комісія планує розпочати вже у січні 2024 року.

Співбесіди заплановані у зв’язку із вірогідним підписанням Президентом закону № 10140-д (він же 3467-IX) від 17 листопада 2023 року, якій вносить суттєві зміни у процедуру добору на вакантні посади суддів місцевих судів.

Важлива проблема, яка поки що знаходиться на стадії вирішення – це форма проведення співбесід з кандидатами на посади суддів. Є пропозиції проводити співбесіди з кандидатами як у складі колегій, так і виключно у пленарному складі Комісії.

Відтак, рекомендації щодо переможців конкурсів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів поки що, ймовірно, затверджені ВККС не будуть.

Зазначимо, що вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів були докорінно змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 та 8 грудня 2023 року кандидати на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників обрали суди для здійснення кар’єри судді, а згодом ВККС затвердила відповідні рейтинги. 15-16 грудня суди оберуть також кандидати на посади суддів місцевих загальних судів.

Крім того, склалася унікальна ситуація, адже кандидати на посади суддів з першої частини добору 2017 року, яка складається з помічників суддів, зайняли посади суддів у 2020-2021 роках без проведення співбесід з ВККС.

Також слід зазначити, що співбесіди з кандидатами на посади суддів суттєво вплинуть на темпи проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, які зараз і так вкрай важко назвати швидкими.

Нагадаємо, що 9 грудня 2023 року Верховна Рада прийняла закон № 10140-д (він же 3467-IX) у другому читанні, який передбачає зміни у Закон «Про судоустрій і статус суддів».  Зокрема, закон вносить суттєві зміни у процедуру добору суддів на посади суддів місцевих судів. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області
  • Іван Стан
    Іван Стан
    суддя Закарпатського апеляційного суду