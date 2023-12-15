Співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року

Вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів готується до проведення співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів з числа учасників добору на посади суддів 2017 року.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» від джерел, наближених до ВККС, співбесіди з кількома сотнями кандидатів на посади суддів Комісія планує розпочати вже у січні 2024 року.

Співбесіди заплановані у зв’язку із вірогідним підписанням Президентом закону № 10140-д (він же 3467-IX) від 17 листопада 2023 року, якій вносить суттєві зміни у процедуру добору на вакантні посади суддів місцевих судів.

Важлива проблема, яка поки що знаходиться на стадії вирішення – це форма проведення співбесід з кандидатами на посади суддів. Є пропозиції проводити співбесіди з кандидатами як у складі колегій, так і виключно у пленарному складі Комісії.

Відтак, рекомендації щодо переможців конкурсів на посади суддів місцевих загальних, адміністративних, господарських судів поки що, ймовірно, затверджені ВККС не будуть.

Зазначимо, що вперше в історії судової влади України правила добору на посади суддів були докорінно змінені вже після визначення фінального рейтингу кандидатів та проведення конкурсів на вакантні посади суддів.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 та 8 грудня 2023 року кандидати на посади суддів місцевих адміністративних та господарських судів з числа адвокатів, прокурорів, науковців-правників обрали суди для здійснення кар’єри судді, а згодом ВККС затвердила відповідні рейтинги. 15-16 грудня суди оберуть також кандидати на посади суддів місцевих загальних судів.

Крім того, склалася унікальна ситуація, адже кандидати на посади суддів з першої частини добору 2017 року, яка складається з помічників суддів, зайняли посади суддів у 2020-2021 роках без проведення співбесід з ВККС.

Також слід зазначити, що співбесіди з кандидатами на посади суддів суттєво вплинуть на темпи проведення кваліфікаційного оцінювання суддів, які зараз і так вкрай важко назвати швидкими.

Нагадаємо, що 9 грудня 2023 року Верховна Рада прийняла закон № 10140-д (він же 3467-IX) у другому читанні, який передбачає зміни у Закон «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, закон вносить суттєві зміни у процедуру добору суддів на посади суддів місцевих судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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