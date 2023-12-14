«Укрпошта» хоче отримати націоналізований PINbank попри вимоги МВФ, — Ігор Смілянський

Гендиректор також вважає, що для передання акцій PINbank «Укрпошті» не потрібен дозвіл Національного банку.

«Укрпошта» досі зацікавлена у передачі їй акцій націоналізованого PINbank. Про це заявив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, передає «Інтерфакс-Україна».

Він додав, що оновлені вимоги Міжнародного валютного фонду не мають стати на заваді цьому.

«У меморандумі МВФ немає нічого про те, що цього не можна робити (передавати акції PINbank до статутного капіталу "Укрпошта", – ред.)… Власник той самий, лише кращий користувач, який може вирішити це питання», – сказав Смілянський

За його словами, економічний ефект від передачі банку «Укрпошті» складе в середньому 2,5 млрд грн на рік, а 100% громадян протягом чотирьох місяців отримають доступ до банківських послуг.

«Є така унікальна річ, коли не потрібен дозвіл Нацбанку. Я на адвоката вчився і мене там вчили: ніколи не став питання, якщо не хочеш почути не ту відповідь», – відповів Смілянський на уточнююче питання про те, чи необхідний дозвіл НБУ для передачі акцій.

У оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ, оприлюдненому цього тижня, додався постійний структурний маяк «Всі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (Resolution)».

Раніше стало відомо, що конфіскований PINbank президента «ЦСКА» можуть передати Укрпошті.

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