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  1. В Украине

«Укрпочта» хочет получить национализированный PINbank, несмотря на требования МВФ, — Игорь Смилянский

21:58, 14 декабря 2023
Гендиректор также считает, что для передачи акций PINbank «Укрпочте» не требуется разрешение Национального банка.
«Укрпочта» хочет получить национализированный PINbank, несмотря на требования МВФ, — Игорь Смилянский
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«Укрпочта» до сих пор заинтересована в передаче ей акций национализированного PINbank. Об этом заявил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский, передает «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что обновленные требования Международного валютного фонда не должны воспрепятствовать этому.

«В меморандуме МВФ нет ничего о том, что этого нельзя делать (передавать акции PINbank в уставный капитал "Укрпочта", – ред.)… Владелец тот самый, только лучший пользователь, который может решить этот вопрос», – сказал Смелянский

По его словам, экономический эффект от передачи банка "Укрпочте" составит в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам.

«Есть такая уникальная вещь, когда не нужно разрешение Нацбанка. Я на адвоката учился и меня там учили: никогда не задался вопросом, если не хочешь услышать не тот ответ», – ответил Смелянский на уточняющий вопрос о том, необходимо ли разрешение НБУ для передачи акций.

В обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике с МВФ, обнародованном на этой неделе, добавился постоянный структурный маяк «Все банки, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, остаются под акционерным управлением Министерства финансов, а любые национализированные несистемные банки будут переданы Фонду гарантирования вкладов для санации (Resolution)».

Ранее стало известно, что конфискованный PINbank президента ЦСКА могут передать Укрпочте.

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