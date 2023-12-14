Киевсовет принял бюджет столицы на 2024 год: куда направят деньги

В следующем году столица продолжит оказывать помощь военным, ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов по программе поддержки Защитников и Защитниц.

В четверг, 14 декабря, Киевский городской совет проголосовал за бюджет столицы на 2024 год.

Киевсовет проголосовал за инициативу мэра Виталия Кличко об увеличении помощи защитникам из городского бюджета. В частности, несмотря на изъятие из местных бюджетов военного НДФЛ, не менее 1 млрд грн в 2024 году должно быть перечислено военным только в виде субвенции. Об этом сообщил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец.

«Инициатива городского головы Виталия Кличко – правка в бюджет 2024 года: учесть расходы в виде субвенций для военных не менее 1 млрд грн – проголосована горсоветом Киева. За соответствующую правку проголосовали представители всех фракций – 83 из 120 депутатов Киевсовета. Это несмотря на то, что «зеленые» отобрали у столицы 7 млрд грн военного НДФЛ, оставив воинские части без возможности закрывать насущные нужды», – сообщил Белоцерковец.

Кроме того, Киевсовет увеличивает помощь защитникам в текущем году.

«Сегодня Киевсовет примет изменения в городской бюджет-2023, где, в частности, в рамках предусмотренных бюджетных средств (напомню, почти 7 млрд гривен на этот год) выделим еще около 600 миллионов в поддержку наших защитников и защитниц – Вооруженных сил Украины», – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Образование получит более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета.

На транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировано более 23,8 млрд. грн. или 28% бюджета города. На жилищно-коммунальное хозяйство – 8,2 млрд грн, социальную защиту – 7,8 млрд грн, здравоохранение – около 6 млрд грн, культуру и искусство – 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт – 1,5 млрд грн.

Еще миллиард гривен за счет свободного остатка выделили на выполнение городской целевой программы по организации военной службы, исполнению воинского долга, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в Киеве «Защитник Киева» на 2022-2024 годы.

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