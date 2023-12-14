Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи потрібна участь прокурорів у судових засіданнях по справах щодо покарання водіїв за п’яне керування, - ЄСПЛ виніс нове рішення

Європейський суд з прав людини вказав, що відсутність прокурора під час апеляційного перегляду судом постанови про притягнення водія до відповідальності за ч. 1 ст. 130 Кодексу про адмінправопорушення, за умови дотримання критеріїв безсторонності суду, не порушує Конвенцію.

Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

  1. В Україні

Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік: куди спрямують гроші

21:49, 14 грудня 2023
Наступного року столиця продовжить допомагати військовим, ветеранам та їхнім родинам, сім’ям загиблих воїнів за програмою підтримки Захисників і Захисниць.
Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік: куди спрямують гроші
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У четвер, 14 грудня, Київська міська рада проголосувала за бюджет столиці на 2024 рік.

Київрада  проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції. Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

«Ініціатива міського голови Віталія Кличка – правка до бюджету 2024 року: врахувати витрати у вигляді субвенцій для військових не менше, ніж 1 млрд грн – проголосована міськрадою Києва. За відповідну правку проголосували представники усіх фракцій – 83 зі 120 депутатів Київради. Це не зважаючи на те, що «зелені» відібрали у столиці 7 млрд грн військового ПДФО, залишивши військові частини без можливості закривати нагальні потреби», – повідомив Білоцерковець.

Крім того, Київрада збільшує допомогу захисникам у поточному році.

«Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць – Збройних сил України», – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Освіта отримає понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.

На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство — 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.

Ще мільярд гривень за рахунок вільного залишку виділили на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві «Захисник Києва» на 2022 — 2024 роки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду