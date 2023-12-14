Київрада ухвалила бюджет столиці на 2024 рік: куди спрямують гроші

Наступного року столиця продовжить допомагати військовим, ветеранам та їхнім родинам, сім’ям загиблих воїнів за програмою підтримки Захисників і Захисниць.

У четвер, 14 грудня, Київська міська рада проголосувала за бюджет столиці на 2024 рік.

Київрада проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції. Про це повідомив депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

«Ініціатива міського голови Віталія Кличка – правка до бюджету 2024 року: врахувати витрати у вигляді субвенцій для військових не менше, ніж 1 млрд грн – проголосована міськрадою Києва. За відповідну правку проголосували представники усіх фракцій – 83 зі 120 депутатів Київради. Це не зважаючи на те, що «зелені» відібрали у столиці 7 млрд грн військового ПДФО, залишивши військові частини без можливості закривати нагальні потреби», – повідомив Білоцерковець.

Крім того, Київрада збільшує допомогу захисникам у поточному році.

«Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць – Збройних сил України», – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Освіта отримає понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету.

На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство — 8,2 млрд грн, соціальний захист — 7,8 млрд грн, охорону здоров’я — близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво — 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт — 1,5 млрд грн.

Ще мільярд гривень за рахунок вільного залишку виділили на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві «Захисник Києва» на 2022 — 2024 роки.

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