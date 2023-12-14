Шарль Мішель відповів, коли можуть розпочатися переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Переговори про вступ України до блоку можуть розпочати в березні 2024 року.

У четвер, 14 грудня, лідери країн ЄС ухвалили історичне рішення про початок переговорів з Україною про вступу до Євросоюзу.

Європейський союз може почати переговори про вступ України до блоку в березні 2024 року. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає The Guardian.

«Ми почнемо переговори... У березні буде опубліковано звіт, і на його основі ми ухвалимо рішення в березні», - заявив Мішель.

Він додав, що початок переговорів надзвичайно важливий і ЄС хоче підтримати Україну.

«Це дуже потужний політичний сигнал, це дуже потужне політичне рішення, і сьогодні і сьогодні ввечері я думаю, що народ України - ми на його боці, і це рішення, ухвалене країнами-членами, є надзвичайно важливим для Європейського Союзу», - заявив він.

Відповідаючи на запитання про те, як було ухвалено рішення з огляду на погрозу Орбана накласти вето на дозвіл переговорів, він послався на правила Європейської ради, які вимагають одностайності під час ухвалення подібних рішень.

«Ми багато працювали, щоб захистити Європейську раду. Було важливо, щоб жодна з країн-членів не виступила проти рішення, і саме тому ми змогли зробити цю заяву сьогодні ввечері», - додав він.

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