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Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу

19:37, 14 грудня 2023
Також відповідне рішення було ухвалено і щодо Молдови.
Лідери країн ЄС ухвалили рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу
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У четвер, 14 грудня, лідери країн ЄС ухвалили рішення почати процес перемовини про вступ України до Євросоюзу. Про це повідомив президент Євроради Шарль Мішель у соцмережі Х (колишній Twitter).

Також відповідне рішення було ухвалено і щодо Молдови.

«Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови.

Європейською радою надано статус кандидата Грузії. І ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Чіткий сигнал надії для їхніх людей і для нашого континенту», — зазначив Мішель.

Рішення лідерів ЄС означає, що Європейська комісія без подальшого відтермінування починає готувати технічні аспекти переговорів з Україною про членство (так звану переговорну рамку).

Її можуть затвердити на наступному саміті ЄС навесні 2024 року, якщо буде визнано, що Україна виконала всі попередні критерії Єврокомісії.

Додамо, що будь-які рішення про розширення ЄС мають одностайно схвалити всі 27 теперішніх членів блоку, зокрема Угорщина.

Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала почати переговори щодо вступу України до ЄС. За її словами, наша країна виконала всі умови для вступу до Європейського союзу.

Також 9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів.

Як відомо, 14 грудня у Брюсселі стартував саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України.

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