Лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз

Также соответствующее решение было принято и по Молдове.

В четверг, 14 декабря, лидеры стран ЕС приняли решение начать процесс переговора о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в соцсети Х (бывший Twitter).

Также соответствующее решение было принято и по Молдове.

«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Европейским советом предоставлен статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

Четкий сигнал надежды для их людей и нашего континента», — отметил Мишель.

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.

Добавим, что любые решения о расширении ЕС должны единодушно одобрить все 27 нынешних членов блока, в том числе Венгрия.

Ранее президент Европарламента Роберта Мецола призвала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По ее словам, наша страна выполнила все условия вступления в Европейский союз.

Также 9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по поводу критериев вступления в ЕС для стран-кандидатов.

Как известно, 14 декабря в Брюсселе стартовал саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.