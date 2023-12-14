9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

Угорщина – не єдина держава-член ЄС, яка ставить під сумнів «прискорений» шлях України до ЄС. Про це зазначає The Guardian.

Австрія, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Італія, Греція, Угорщина, Словенія та Словаччина наголосили на саміті міністрів європейських справ на початку цього тижня, що «важливо, щоб існував збалансований підхід і застосовувалися одні й ті самі стандарти та критерії до всіх країн-кандидатів».

Так, Рада ЄС у рішенні від 12 грудня високо оцінила «значний прогрес, якого Україна досягла у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата, незважаючи на те, що Україна зазнає нападів».

«Рада визнає прихильність України і вітає прогрес, досягнутий у комплексній і послідовній імплементації реформ верховенства права, судової системи та державного управління, і закликає Україну рішуче продовжувати цей шлях, який залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та подальшого прогресу в процес розширення.

Рада вітає наявність законодавчої та інституційної бази щодо основоположних прав і вітає узгодження медіа-законодавства України з acquis ЄС щодо аудіовізуальних медіа-послуг.

Що стосується боротьби з корупцією, Рада вітає прогрес у забезпеченні незалежного та ефективного функціонування антикорупційних установ. Україна повинна продовжувати зміцнювати свої антикорупційні інституції та заходи, а також покращувати свою історію щодо розслідувань і вироків, включаючи справи про корупцію на високому рівні.

Щодо заходів, спрямованих на обмеження надмірного впливу олігархів, Рада визнає важливе системне прийнятих рішень і очікує подальшого прогресу в цьому відношенні.

Рада високо оцінює прогрес у приведенні законодавства України щодо боротьби з відмиванням грошей до стандартів FATF. Рада бере до уваги кроки, вжиті щодо прав осіб, які належать до національних меншин, і очікує на подальші кроки, рекомендовані Венеціанською комісією», - зазначається в рішенні.

Разом із тим, у додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.