Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Активісти закликали Президента повернути прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів

Активісти вимагають від Президента скасувати як підставу для закриття кримінальної справи сплив строків слідства після підозри, а також надати повноваження прокурорам продовжувати строк розслідування.

Кількість вакантних посад для конкурсу на посади суддів апеляційних судів збільшено – ВККС

Загальна кількість вакантних посад, на які буде проведено конкурс, склала 550 вакансій.

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

Керівників і заступників керівників ТЦК віднесли до посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, — хто ще є у переліку

Набув чинності наказ НАЗК, яким визначено перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків

Закон про доплати військовослужбовцям і поліцейським «завис» у парламенті, - Велика Палата ВС розглянула справу

Як підкреслили судді Великої Палати Верховного Суду в справі щодо закону про додаткову винагороду військовослужбовцям, здійснюючи законотворчу діяльність, Верховна Рада не виконує владних управлінських функцій як загалом, так і щодо певної особи, тому це не може бути предметом оскарження до суду.

  1. Публікації
  2. / У світі

9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів

14:57, 14 грудня 2023
У додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».
9 членів ЄС виклали додаткову думку щодо критеріїв вступу до ЄС для країн-кандидатів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Угорщина – не єдина держава-член ЄС, яка ставить під сумнів «прискорений» шлях України до ЄС. Про це зазначає The Guardian.

Австрія, Бельгія, Кіпр, Хорватія, Італія, Греція, Угорщина, Словенія та Словаччина наголосили на саміті міністрів європейських справ на початку цього тижня, що «важливо, щоб існував збалансований підхід і застосовувалися одні й ті самі стандарти та критерії до всіх країн-кандидатів».

Так, Рада ЄС у рішенні від 12 грудня високо оцінила «значний прогрес, якого Україна досягла у досягненні цілей, що лежать в основі її статусу кандидата, незважаючи на те, що Україна зазнає нападів».

«Рада визнає прихильність України і вітає прогрес, досягнутий у комплексній і послідовній імплементації реформ верховенства права, судової системи та державного управління, і закликає Україну рішуче продовжувати цей шлях, який залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та подальшого прогресу в процес розширення.

Рада вітає наявність законодавчої та інституційної бази щодо основоположних прав і вітає узгодження медіа-законодавства України з acquis ЄС щодо аудіовізуальних медіа-послуг.

Що стосується боротьби з корупцією, Рада вітає прогрес у забезпеченні незалежного та ефективного функціонування антикорупційних установ. Україна повинна продовжувати зміцнювати свої антикорупційні інституції та заходи, а також покращувати свою історію щодо розслідувань і вироків, включаючи справи про корупцію на високому рівні.

Щодо заходів, спрямованих на обмеження надмірного впливу олігархів, Рада визнає важливе системне прийнятих рішень і очікує подальшого прогресу в цьому відношенні.

Рада високо оцінює прогрес у приведенні законодавства України щодо боротьби з відмиванням грошей до стандартів FATF. Рада бере до уваги кроки, вжиті щодо прав осіб, які належать до національних меншин, і очікує на подальші кроки, рекомендовані Венеціанською комісією», - зазначається в рішенні.

Разом із тим, у додатку до рішення Ради ЄС міститься заява Австрії, Бельгії, Кіпру, Хорватії, Італії, Греції, Угорщини, Словенії та Словаччини про «важливість застосування одних й тих самих стандартів та критеріїв до всіх країн-кандидатів».

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кондор
    Роман Кондор
    суддя Закарпатського апеляційного суду
  • Євген Коротенко
    Євген Коротенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Андрій Костенко
    Андрій Костенко
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Терлецька
    Олена Терлецька
    суддя Київського окружного адміністративного суду