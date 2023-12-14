9 членов ЕС изложили дополнительное мнение по критериям вступления в ЕС для стран-кандидатов

В приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

Венгрия – не единственное государство-член ЕС, которое ставит под вопрос «ускоренный пусть» Украины в ЕС. Об этом отмечает The Guardian.

Австрия, Бельгия, Кипр, Хорватия, Италия, Греция, Венгрия, Словения и Словакия отметили на саммите министров европейских дел в начале этой недели, что «важно, чтобы существовал сбалансированный подход и применялись одни и те же стандарты и критерии ко всем странам-кандидатам».

Так, Совет ЕС в решении от 12 декабря высоко оценил «значительный прогресс, которого Украина достигла в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата, несмотря на то, что Украина подвергается нападениям».

«Совет признает благосклонность Украины и приветствует прогресс, достигнутый в комплексной и последовательной имплементации реформ верховенства права, судебной системы и государственного управления, и призывает Украину решительно продолжать этот путь, который остается жизненно важным для укрепления устойчивости Украины и дальнейшего прогресса в процесс расширения.

Совет приветствует наличие законодательной и институциональной базы по основополагающим правам и приветствует согласование медиа-законодательства Украины с acquis ЕС относительно аудиовизуальных медиа-услуг.

Что касается борьбы с коррупцией, Совет приветствует прогресс в обеспечении независимого и эффективного функционирования антикоррупционных учреждений. Украина должна продолжать укреплять свои антикоррупционные институты и меры, а также улучшать свою историю расследований и приговоров, включая дела о коррупции на высоком уровне.

Относительно мер, направленных на ограничение чрезмерного влияния олигархов, Совет признает важное системное принятие решений и ожидает дальнейшего прогресса в этом отношении.

Совет высоко оценивает прогресс в приведении законодательства Украины по борьбе с отмыванием денег к стандартам FATF. Совет принимает во внимание шаги, предпринятые в отношении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и ожидает дальнейших шагов, рекомендованных Венецианской комиссией», - отмечается в решении.

Вместе с тем в приложении к решению Совета ЕС содержится заявление Австрии, Бельгии, Кипра, Хорватии, Италии, Греции, Венгрии, Словении и Словакии о «важности применения одних и тех же стандартов и критериев ко всем странам-кандидатам».

Автор: Наталя Мамченко

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