Илон Маск хочет открыть новый университет математически-технического направления: детали

Планируется, что сначала обучение будет бесплатным.

Миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Х Илон Маск планирует открыть университет в Остине (штат Техас). Об этом свидетельствуют данные налоговых деклараций благотворительной организации миллиардера The Foundation, передает издание Bloomberg.

Учебное заведение, получившее от Маска примерно 100 миллионов долларов, начнется с начальной и средней школы, ориентированной на STEM (популярное направление в образовании, охватывающее науки, технологии, инженерию и математику).

Как только он заработает, он «наконец намерен расширить свою деятельность, чтобы создать университет, посвященный образованию на самом высоком уровне».

Согласно заявке, поданной в октябре 2022 года и одобренной в марте, в университете будут работать «опытные преподаватели» и будет преподаваться традиционная обучающая программа «наряду с опытом практического обучения, включая симуляции, тематические исследования, проекты изготовления/дизайна и лаборатории».

Планируется, что сначала обучение будет бесплатным. В будущем оплату введут и в школе, и в университете, однако учащимся предоставят стипендии.

Согласно заявке, в новой школе Маска STEM ожидали начальный класс из 50 учеников и нанять исполнительного директора, преподавателя и администратора.

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