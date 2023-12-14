Ілон Маск хоче відкрити новий університет математично-технічного спрямування: деталі

Планується, що спочатку навчання буде безкоштовним.

Мільярдер, власник компаній SpaceX, Tesla та соціальної мережі Х Ілон Маск планує відкрити університет в Остіні (штат Техас). Про це свідчать дані податкових декларацій благодійної організації мільярдера The Foundation, передає видання Bloomberg.

Навчальний заклад, який отримав від Маска приблизно 100 мільйонів доларів, розпочнеться з початкової та середньої школи, орієнтованої на STEM (популярний напрям в освіті, що охоплює науки, технології, інженерію та математику).

Як тільки він запрацює, він «зрештою має намір розширити свою діяльність, щоб створити університет, присвячений освіті на найвищому рівні».

Відповідно до заявки, поданої в жовтні 2022 року та схваленої в березні, в університеті працюватимуть «досвідчені викладачі» та викладатиметься традиційна навчальна програма «поряд із досвідом практичного навчання, включаючи симуляції, тематичні дослідження, проекти виготовлення/дизайну та лабораторії».

Планується, що спочатку навчання буде безкоштовним. У майбутньому оплату введуть і в школі, і в університеті, проте учням нададуть стипендії.

Відповідно до заявки, у новій школі Маска STEM очікували початковий клас із 50 учнів і найняти виконавчого директора, викладача та адміністратора.

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