«Київстар» повернув голосовий сервіс і домашній інтернет майже усім абонентам

Мережу «Домашнього інтернету» відновили на 93%.

Джерело фото: biz.censor.net

Оператор «Київстар» повідомив, що відновив голосовий сервіс та домашній інтернет майже усім абонентам.

«Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу. Мережа «Домашнього інтернету» відновлена на 93%», - повідомили там.

У «Київстарі» зазначили, що в деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв'язком, але спеціалісти їх усувають.

Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, фахівці рядять:

перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути «авіарежим».

Як ми повідомляли, 12 грудня «Київстар» став мішенню потужної хакерської атаки.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на «Київстар». Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

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