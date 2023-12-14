«Киевстар» вернул голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам

Сеть «Домашнего интернета» возобновили на 93%.

Источник фото: biz.censor.net

Оператор «Киевстар» сообщил, что возобновил голосовой сервис и домашний интернет почти всем абонентам.

«Голосовый сервис подключен. Однако его доступность и качество зависит от многих факторов. Сейчас мы работаем, чтобы все имели связь. И это требует некоторого времени. Сеть «Домашнего интернета» возобновлена на 93%», – сообщили там.

В «Киевстаре» отметили, что в некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности со связью, но специалисты их устраняют.

Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, специалисты советуют:

перезагрузить телефон;

включить и отключить «авиарежим».

Как мы сообщали, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар». Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы рф.

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