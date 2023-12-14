В Киеве задержали двух мужчин, которые похитили генератор из котельной

Двух жителей пригорода столицы подозревают в проникновении в котельную Киева и похищении генератора.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Святошинском районе города Киева двое жителей пригорода похитили генератор из столичной котельной, - сообщает Киевская городская прокуратура.

По материалам следствия, злоумышленники использовали металлические кусачки для перерезания металлической цепи и открывания дверцы металлической клетки котельной. Они похитили генератор марки "HONDA", который функционировал как альтернативный источник энергии для теплогенерирующего оборудования. Генератор должен был обеспечивать независимость работы котельной в случае перебоев с электроснабжением.

Правоохранительные органы благодаря оперативным мероприятиям успели задержать злоумышленников и вернули похищенный генератор коммунальному предприятию. Обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Злодеяние классифицируется по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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