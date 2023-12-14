У Києві затримали двох чоловіків, які викрали генератор із котельні

Двох жителів передмістя столиці підозрюють у проникненні до котельні Києва та викраденні генератора.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Святошинському районі міста Києва двоє жителів передмістя викрали генератор зі столичної котельні, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, зловмисники використали металеві кусачки для перерізання металевого ланцюга та відчинення дверцят металевої клітки котельні. Вони викрали генератор марки «HONDA», який функціонував як альтернативне джерело енергії для теплогенеруючого обладнання. Генератор мав забезпечувати незалежність роботи котельні у випадку перебоїв з електропостачанням.

Правоохоронні органи завдяки оперативним заходам встигли затримати зловмисників і повернули викрадений генератор комунальному підприємству. Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Злодіяння класифікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України і передбачає до восьми років позбавлення волі.

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