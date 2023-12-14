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  1. Суспільство

Призначення пенсії особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: роз’яснення ПФ

19:13, 14 грудня 2023
У ПФ повідомили особливості призначення пенсії за віком та по інвалідності особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Призначення пенсії особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: роз’яснення ПФ
Фото: tsn.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило аспекти призначення пенсії особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із ЗМЕНШЕННЯМ пенсійного віку на 1-13 років. Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років):

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

- вік виходу на пенсію зменшується на 5, 8 або 10 років, в залежності від часу та тривалості роботи в зоні відчуження;

-за наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків  — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 3 роки;

- за наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік;

потерпілим від Чорнобильської катастрофи:

- вік виходу на пенсію зменшується від 1 до 10 років, в залежності від зони радіологічного забруднення, де проживала/працювала особа та тривалості проживання/роботи;

- за наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 10 років і більше, у жінок — 7 років 6 місяців і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 2 роки;

- за наявності стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників (у чоловіків — 12 років 6 місяців і більше, у жінок — 10 років і більше) пенсійний вік додатково зменшується на 1 рік.

Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та залежить від тривалості страхового стажу особи та величини її заробітної плати.

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ призначаються особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).

З 01.03.2023 мінімальні розміри пенсії по інвалідності не можуть бути нижчими: для I групи —  8187,48 грн, II групи — 6549,98 грн, III групи та дітей з інвалідністю — 5048,95 грн.

ДОДАТКОВА ПЕНСІЯ, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих, встановлюється до державних пенсій за віком або по інвалідності :

особам, що належать до категорії 1:

- з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: особам з інвалідністю I групи — 474,5 грн; II групи — 379,6 грн; III групи — 284,7 грн;                                                                                                                                                                                - для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: особам з інвалідністю I групи — 341,64 грн; II групи — 227,76 грн; III групи — 170,82 грн;

особам, що належать до категорій 2 — 4:

- особам, що належать до категорії 2 — 170,82 грн;

- особам, що належать до категорії 3 — 113,88 грн;

- особам, що належать до категорії 4 — 56,94 грн;

дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу — 170,82 грн.

РОЗМІР МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ ВИПЛАТИ, незалежно від закону, згідно з яким призначалась пенсія, для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 01.03.2023 не може бути нижче:

- для осіб з інвалідністю І групи  — 13376,21 грн,

- для осіб з інвалідністю ІІ групи — 10700,97 грн,

- для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 8025,73 грн.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).    

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