Викликати в ТЦК зможуть й без повісток: як буде проходити посилена мобілізація

У полтавському обласному ТЦК розповіли, які зміни готують щодо мобілізації в Україні.

У Верховній Раді готують нові зміни до правил мобілізації, які будуть представлені в законопроектах до кінця 2023 року. Речник пллтавського обласного ТЦК Роман Істомін пояснив, як проходитиме посилена мобілізація в інтерв’ю «Суспільне Полтава».

Так, у проектах законів планується посилити права територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Викликати в ТЦК зможуть й без повісток. Також хочуть посилити правила військового обліку та розширити практику рекрутингу до Збройних сил.

Загальна мобілізація проходить в Україні з 24 лютого 2022 року безперервно й продовжувалася кожні 90 днів. Мобілізація проходить за мобілізаційними планами, які встановлює вище військово-політичне керівництво. Зміни до цих планів можуть вносити на прохання Генштабу ― у разі наступальних або оборонних заходів починається посилений набір мобілізованих.

Мобілізацію проводять ТЦК на своїй території за сприяння місцевих органів влади. Керівник ТЦК видає наказ про проведення мобілізації й уповноважені особи можуть вручати повістки. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятий 30 грудня 2022 року, який почав діяти з 5 січня 2023 року визначає, хто може вручати повістки, які категорії громадян України можуть отримати повістку та де їх вручати.

«Посилити заходи мобілізації не є можливим, тому що кількість особового складу у нас поки що не збільшується. Штати, якими були на початок повномасштабного вторгнення, такими й залишились. Змінюються, можливо, методи, підходи. Посилення мобілізації саме особовим складом ТЦК немає і не передбачається найближчим часом», ― зазначив речник обласного полтавського ТЦК.

За словами Істоміна громадяни не дотримуються правил військового обліку та не повідомляють своєчасно про зміну місця проживання. І саме цей фактор, за його словами, став ключовим в тому, що почали оповіщення на блокпостах, на вулицях, те, що так не подобається громадянам.

Речник обласного ТЦК також наголосив на тому, що добровольців дуже мало, а тому працівники ТЦК мобілізують невмотивованих чоловіків.

«У такому випадку Україна повинна здатись, якщо не призивати невмотивованих. Але, як показує практика, невмотивований зараз громадянин, коли він проходить навчання він як мінімум звикає до того, що він військовослужбовець, звикає до відповідальності та набуває певної мотивації вже там», — впевнений Істомін.

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