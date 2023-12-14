Нацбанк вчетверте поспіль знизив облікову ставку до 15% річних

В Україні зафіксовано четверте зниження ставки поспіль через сповільнення темпів інфляції.

Національний банк України продовжив тенденцію зниження облікової ставки та вже вчетверте зменшив її з 16,0% до 15,0% річних з 15 грудня 2023 року. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час прес-конференції.

За його словами, зниження облікової ставки узгоджується з трендом зниження інфляції та покращенням очікувань на її подальші показники, що сприятиме підтримці привабливості гривневих інструментів для збереження коштів громадян.

«Це рішення узгоджується зі сповільненням інфляції та поліпшенням інфляційних очікувань, що сприятиме збереженню привабливості гривневих інструментів для заощаджень», - сказав Пишний.

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