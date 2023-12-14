Нацбанк в четвертый раз подряд снизил учетную ставку до 15% годовых

В Украине зафиксировано четвертое снижение ставки подряд из-за замедления темпов инфляции.

Национальный банк Украины продолжил тенденцию снижения учетной ставки и уже в четвертый раз уменьшил ее с 16,0% до 15,0% годовых с 15 декабря 2023 года. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-конференции.

По его словам, снижение учетной ставки согласуется с трендом снижения инфляции и улучшением ожиданий на ее дальнейшие показатели, что будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов для сохранения средств граждан.

"Это решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий, что будет способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов для сбережений", - сказал Пышный.

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