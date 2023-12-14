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Руководителей и заместителей руководителей ТЦК отнесли к должностям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, — кто еще есть в перечне

14:08, 14 декабря 2023
Вступил в силу приказ НАПК, которым определен перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков
Руководителей и заместителей руководителей ТЦК отнесли к должностям с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков, — кто еще есть в перечне
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13 декабря вступил в силу Приказ Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) от 6 ноября 2023 г. №249/23, которым утвержден Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков.

Согласно приказу, к таким относятся:

  1. Должности руководителей секретариатов Верховной Рады Украины и их заместителей, если такие должности принадлежат патронатной службы, при условии выполнения ими организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.
  2. Должности работников Офиса Президента Украины, за исключением должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения.
  3. Должности членов Счетной палаты, а также членов других государственных коллегиальных органов, за исключением должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения.
  4. Должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений в составе самостоятельных структурных подразделений центрального аппарата Национального банка.
  5. Должности руководителей и заместителей руководителей государственных предприятий, учреждений, организаций, других хозяйствующих субъектов, назначение которых (заключение контракта с которыми) осуществляют государственные органы.
  6. Должности руководителей предприятий, осуществляющих деятельность в области градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства; использование и охрану земель, природных ресурсов и охраны окружающей среды; социально-экономического развития; транспорта и дорожного хозяйства; управление имуществом, торговли и развития предпринимательства, назначение которых (заключение контракта с которыми) осуществляет городской голова Киева и Севастополя.
  7. Должности государственной службы категории «В», определенные структурой государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, не находящихся в составе самостоятельных структурных подразделений, - самостоятельны в своей деятельности, подчиняются непосредственно руководителю или заместителю руководителя государственного органа.
  8. Должности членов наблюдательного совета хозяйственного общества, в уставном капитале которого более 50 процентов акций (долей) прямо или косвенно принадлежит государству, государственному или коммунальному хозяйственному объединению, государственной холдинговой компании.
  9. Должности председателей постоянных комиссий, образованных в областных, районных, Киевском и Севастопольском городских советах, к компетенции которых относится рассмотрение вопросов в сфере бюджета, строительства, земельных отношений и коммунальной собственности.
  10. Должности городских (городов районного значения) голов, поселковых и сельских голов.
  11. Должности заместителей глав местных государственных администраций, за исключением должностей, предусматривающих занятие ответственного или особо ответственного положения.
  12. Должности руководителей, заместителей руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, городов и Севастополя и руководителей районных (объединенных районных) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Что изменилось для этой категории должностных лиц

Как отмечает НАПК:

  • в отношении лиц, претендующих на занятие указанных должностей, необходимо будет проводить специальную проверку;
  • эти должностные лица обязаны подавать в НАПК уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии;
  • указанные должностные лица при подаче деклараций должны в первой главе указать, что они занимают должности с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков;
  • декларации, представленные указанными должностными лицами, подлежат полной проверке.

Напомним, что принятым законом о возобновлении декларирования (законопроект 9534) для НАПК убирается обязанность полной проверки деклараций высокопоставленных должностных лиц. А именно, из статьи 51-3 Закона «О предотвращении коррупции», регулирующей полную проверку деклараций, изымается слово «обязательная» из словосочетания «обязательная полная проверка». Также в статье 51-4 убирается норма о том, что установление несоответствия уровня жизни субъекта декларирования задекларированному им имуществу и доходам является основанием для осуществления полной проверки его декларации.

По сути, это может означать, что полная проверка деклараций должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, отныне не будет обязательной для НАПК.

Автор: Наталья Мамченко

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