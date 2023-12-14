ВСП решил временно возложить исполнение обязанностей главы ГСА на Максима Пампуру

Максим Пампура будет исполнять обязанности главы ГСА с 14 декабря, но не дольше чем до 14 марта.

Фото: rg.vl.court.gov.ua

В четверг, 14 декабря, Высший совет правосудия решил временно возложить исполнение обязанностей главы Государственной судебной администрации Украины на Максима Пампуру. Об этом сообщили в пресс-службе ГСА.

«Выполнение обязанностей возложено на Максима Пампуру с 14 декабря 2023 до назначения в установленном порядке Председателя ГСА Украины, но не дольше чем до 14 марта 2024», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил Алексея Сальникова с должности главы ГСА.

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