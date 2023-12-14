ВРП вирішила тимчасово покласти виконання обов’язків голови ДСА на Максима Пампуру

Максим Пампура буде виконувати обов’язки голови ДСА з 14 грудня, але не довше ніж до 14 березня.

Фото: rg.vl.court.gov.ua

У четвер, 14 грудня, Вища рада правосуддя вирішила тимчасово покласти виконання обов’язків голови Державної судової адміністрації України на Максима Пампуру. Про це повідомили у пресслужбі ДСА.

«Виконання обов’язків покладено на Максима Пампуру з 14 грудня 2023 року до призначення у встановленому порядку Голови ДСА України, але не довше ніж до 14 березня 2024 року», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади голови ДСА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.