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Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади голови ДСА

12:54, 7 грудня 2023
Голова Державної судової адміністрації вчинив дисциплінарний проступок.
Вища рада правосуддя звільнила Олексія Сальнікова з посади голови ДСА
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Вища рада правосуддя 7 грудня 2023 року притягнула до дисциплінарної відповідальності та звільнила з посади голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова.

Нагадаємо, що НАБУ та САП підозрюють Олексія Сальнікова у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям КАС ВС у розмірі $5 тис. навесні 2023 року за винесення «потрібного» рішення на користь комерційного підприємства «Фарватер плюс». У липні Олексію Сальникову повідомили про підозру, а потім відсторонили від здійснення обов’язків голови ДСА.

Як зазначила доповідач – член Вищої ради правосуддя Олена Ковбій, у діях Олексія Сальнікова вбачається дисциплінарний проступок.

На свій захист Олексій Сальніков повідомив, що фактично він став жертвою провокації з боку уродженця РФ Гончара Олексія Вікторовича, який у 2012 році був оголошений у розшук в РФ, однак втік на Україну, змінив прізвище та отримав громадянство України.

Олексій Сальніков повідомив, що знав Олексія Гончара з 2016 року, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну обговорював з ним питання волонтерської допомоги військовослужбовцям.

Як розповів голова ДСА, Олексій Гончар представлявся йому військовослужбовцем і розповідав, що їздить на Бахмутський напрямок. Насправді, Олексій Гончар хоч і є військовослужбовцем, однак служить у Києві у Генеральному штабі.

Будь-які спроби впливу на суддів Верховного Суду Олексій Сальніков заперечив.

Також Олексій Сальніков розповів, що Олексій Гончар нещодавно змінив покази, оскільки підприємство «Фарватер плюс» заявило про те, що не уповноважувало Олексія Гончара на «вирішення» будь-яких питань з судовою владою.

Однак, як зазначив член Ради правосуддя Роман Маселко, дані НСРД свідчать про те, що Олексій Сальніков дійсно обговорював в Олексієм Гончаром питання здійснення впливу на суддів КАС ВС, а також залучив для цього свого заступника Максима Пампуру.

У підсумку, за пропозицію звільнити Олексія Сальнікова з посади голови ДСА проголосували 16 членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що 23 листопада 2023 року Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя запропонувала Вищій раді правосуддя звільнити Олексія Сальнікова з посади голови Державної судової адміністрації.

Детальніше з подробицями дисциплінарної справи Олексія Сальнікова можна ознайомитися за посиланням.

Автор В’ячеслав Хрипун

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