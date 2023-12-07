До України приїде радник зі США для боротьби з корупцією та залучення інвестицій

Радника направлять до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Державний департамент США разом із Конгресом планує направити в Україну радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Про це йдеться у заяві Білого дому.

У заяві зазначається, що радника відправлять для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критично важливі галузі промисловості.

Також США створили міжвідомчу команду Ukraine Deal Team, яка складається з представників Державного департаменту, Міністерства оборони та торгівлі.

Команда буде підтримувати партнерів, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України, стверджується у заяві Білого дому.

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