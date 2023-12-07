Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

  1. В Украине
  2. / В мире

В Украину приедет советник из США для борьбы с коррупцией и привлечения инвестиций

12:53, 7 декабря 2023
Советник будет направлен в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
В Украину приедет советник из США для борьбы с коррупцией и привлечения инвестиций
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Государственный департамент США вместе с Конгрессом планирует направить в Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении отмечается, что советника отправят для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критически важные отрасли промышленности.

Также США создали межведомственную команду Ukraine Deal Team, состоящую из представителей Государственного департамента, Министерства обороны и торговли.

Команда будет поддерживать партнеров, которые ищут рекомендации по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины, утверждается в заявлении Белого дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антон Чередко
    Антон Чередко
    суддя Центрального апеляційного господарського суду