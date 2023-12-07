В Украину приедет советник из США для борьбы с коррупцией и привлечения инвестиций

Советник будет направлен в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Государственный департамент США вместе с Конгрессом планирует направить в Украину советника в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В заявлении отмечается, что советника отправят для поддержки и ускорения перехода Украины к оперативно совместимым военным силам, борьбе с коррупцией и привлечению иностранных инвестиций в критически важные отрасли промышленности.

Также США создали межведомственную команду Ukraine Deal Team, состоящую из представителей Государственного департамента, Министерства обороны и торговли.

Команда будет поддерживать партнеров, которые ищут рекомендации по потенциальным соглашениям и экспортным требованиям для оборонной промышленности Украины, утверждается в заявлении Белого дома.

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