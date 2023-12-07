НБУ и Кабмин подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы МВФ — Андрей Пышный

Национальный банк и правительство подписали меморандум об экономической и финансовой политике в новой редакции.

Фото: forbes.ua

Национальный банк Украины и Кабинет министров подписали обновленный меморандум для второго пересмотра программы Международного валютного фонда. Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный на ежегодном форуме корпоративных директоров Профессиональной ассоциации корпоративного управления в Киеве.

«Мы получили выводы на уровне персонала (МВФ), Национальный банк подписал меморандум (об экономической и финансовой политике) в новой редакции, как и правительство. Мы ожидаем решения совета директоров Международного валютного фонда», - сказал он.

Пышный отметил, что положительное решение совета директоров МВФ будет означать не только выделение третьего транша в $900 млн, но и подтверждение поддержки международных партнеров Украины, ведь общая рамка программы EFF в $15,6 млрд составляет $115 млрд в базовом варианте и $140 млрд в негативном.

По его словам, НБУ по-прежнему ожидает получения в 2024 году $38 млрд внешней финансовой помощи.

Также глава НБУ добавил, что риск прерывания такой поддержки остается ключевым среди рисков, тем более что плохой новостью является попадание в сложный этап политической турбулентности у партнеров по коалиции.

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