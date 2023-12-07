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Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

  1. В Украине

Почему колебался курс доллара в ноябре – НБУ назвал причины

15:56, 7 декабря 2023
НБУ сдерживает колебания доллара, компенсируя структурный дефицит валюты.
Почему колебался курс доллара в ноябре – НБУ назвал причины
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В ноябре 2023 года ситуация на валютном рынке в Украине оставалась под контролем. По сведениям, содержащимся в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины на декабрь 2023 года, НБУ продолжал активно уравновешивать валютный рынок, компенсируя структурный дефицит валюты.

Согласно обзору, НБУ позволял обменному курсу колебаться как в направлении усиления, так и ослабления в зависимости от изменения соотношения между спросом и предложением на рынке.

Итоговый официальный курс гривны к доллару за ноябрь практически остался неизменным по сравнению с октябрем, однако средневзвешенный курс укрепился вследствие нескольких факторов:

  • Успешного общего адаптации бизнеса и населения к новому режиму гибкости;
  • Сезонных продаж валюты для уплаты налогов;
  • Дальнейшего снижения спекулятивных рисков из-за неопределенности будущей валютной динамики;
  • Относительно стабильного состояния экспорта, особенно благодаря значительным поставкам зерновых альтернативным морским маршрутом, несмотря на блокаду границ и уменьшение импорта.

"Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они и оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и в дальнейшем будет оставаться весомым игроком на валютном рынке", - говорится в отчете.

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