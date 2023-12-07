Почему колебался курс доллара в ноябре – НБУ назвал причины

НБУ сдерживает колебания доллара, компенсируя структурный дефицит валюты.

В ноябре 2023 года ситуация на валютном рынке в Украине оставалась под контролем. По сведениям, содержащимся в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины на декабрь 2023 года, НБУ продолжал активно уравновешивать валютный рынок, компенсируя структурный дефицит валюты.

Согласно обзору, НБУ позволял обменному курсу колебаться как в направлении усиления, так и ослабления в зависимости от изменения соотношения между спросом и предложением на рынке.

Итоговый официальный курс гривны к доллару за ноябрь практически остался неизменным по сравнению с октябрем, однако средневзвешенный курс укрепился вследствие нескольких факторов:

Успешного общего адаптации бизнеса и населения к новому режиму гибкости;

Сезонных продаж валюты для уплаты налогов;

Дальнейшего снижения спекулятивных рисков из-за неопределенности будущей валютной динамики;

Относительно стабильного состояния экспорта, особенно благодаря значительным поставкам зерновых альтернативным морским маршрутом, несмотря на блокаду границ и уменьшение импорта.

"Под влиянием этих факторов уменьшились и объемы интервенций НБУ, хотя они и оставались значительными, отражая потребность в удовлетворении структурного дефицита валюты. НБУ и в дальнейшем будет оставаться весомым игроком на валютном рынке", - говорится в отчете.

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