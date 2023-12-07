Чому коливався курс долара в листопаді – НБУ назвав причини

НБУ стримує коливання долара, компенсуючи структурний дефіцит валюти.

У листопаді 2023 року ситуація на валютному ринку в Україні залишалася під контролем. За відомостями, що містяться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України на грудень 2023 року, НБУ продовжував активно урівноважувати валютний ринок, компенсуючи структурний дефіцит валюти.

Згідно з оглядом, НБУ дозволяв обмінному курсу коливатися як у напрямку підсилення, так і ослаблення в залежності від зміни співвідношення між попитом та пропозицією на ринку.

Підсумковий офіційний курс гривні до долара за листопад практично залишився незмінним порівняно з жовтнем, однак середньозважений курс зміцнився внаслідок кількох факторів:

Успішного загального адаптування бізнесу та населення до нового режиму гнучкості;

Сезонних продажів валюти для сплати податків;

Подальшого зниження спекулятивних ризиків через невизначеність майбутньої валютної динаміки;

Відносно стабільного стану експорту, особливо завдяки значним поставкам зернових альтернативним морським маршрутом, незважаючи на блокаду кордонів та зменшення імпорту.

«Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку», - йдеться у звіті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.