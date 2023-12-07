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Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. В Україні

Чому коливався курс долара в листопаді – НБУ назвав причини

15:56, 7 грудня 2023
НБУ стримує коливання долара, компенсуючи структурний дефіцит валюти.
Чому коливався курс долара в листопаді – НБУ назвав причини
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У листопаді 2023 року ситуація на валютному ринку в Україні залишалася під контролем. За відомостями, що містяться в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України на грудень 2023 року, НБУ продовжував активно урівноважувати валютний ринок, компенсуючи структурний дефіцит валюти.

Згідно з оглядом, НБУ дозволяв обмінному курсу коливатися як у напрямку підсилення, так і ослаблення в залежності від зміни співвідношення між попитом та пропозицією на ринку.

Підсумковий офіційний курс гривні до долара за листопад практично залишився незмінним порівняно з жовтнем, однак середньозважений курс зміцнився внаслідок кількох факторів:

  • Успішного загального адаптування бізнесу та населення до нового режиму гнучкості;
  • Сезонних продажів валюти для сплати податків;
  • Подальшого зниження спекулятивних ризиків через невизначеність майбутньої валютної динаміки;
  • Відносно стабільного стану експорту, особливо завдяки значним поставкам зернових альтернативним морським маршрутом, незважаючи на блокаду кордонів та зменшення імпорту.

«Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку», - йдеться у звіті.

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