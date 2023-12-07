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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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Придбання за заниженою ціною будівель Нацкінематеки: ВАКС оголосив вирок двом особам

12:29, 7 грудня 2023
Бенефіціарного власника низки товариств та експершого заступника директора ДП «Національна кінематека України» визнано винуватими у придбанні за заниженою ціною нерухомості держпідприємства.
Придбання за заниженою ціною будівель Нацкінематеки: ВАКС оголосив вирок двом особам
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У четвер, 7 грудня, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та двома особами, бенефіціарним власником низки товариств (який є одним з організатором злочину) та колишнім першим заступником директора ДП «Національна кінематека України». Про це повідомила пресслужба САП.

«Відповідно до угоди кошти обвинувачених у сумі 40,260 млн грн будуть перераховані у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів». Також особи зобов'язуються надати викривальні покази стосовно усіх причетних до злочину осіб», - пише САП.

За вироком суду бенефіціарного власника низки товариств та колишнього першого заступника директора ДП «Національна кінематека України» визнано винуватими у придбанні за заниженою ціною нерухомості держпідприємства, а саме 14 будівель та споруд на околиці Києва, ринкова вартість яких становить майже 42 млн грн.

Одного з організаторів злочину визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.

Колишнього першого заступника директора держпідприємства - за ч. 2 ст. 28 - ч. 2 ст. 364 КК України та призначено покарання 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Крім того особи позбавленні права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій строком на 3 роки та мають сплатити по 17 тис. грн штрафу кожний.

У САП також додали, що досудове розслідування щодо інших 5 осіб, серед який ще один організатор злочину, заступниця міністра культури України (2014-2019 рр.) та начальник управління Міністерства культури України (2017-2020 рр.), триває.  

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