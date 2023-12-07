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  1. В Украине

Приобретение по заниженной цене зданий Нацкинематеки: ВАКС объявил приговор двум лицам

12:29, 7 декабря 2023
Бенефициарный собственник ряда обществ и первый заместитель директора ГП «Национальная кинематека Украины» признан виновным в приобретении по заниженной цене недвижимости госпредприятия.
Приобретение по заниженной цене зданий Нацкинематеки: ВАКС объявил приговор двум лицам
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В четверг, 7 декабря, Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и двумя лицами, бенефициарным владельцем ряда обществ (являющимся одним из организатором преступления) и бывшим первым заместителем директора ГП «Национальная кинематека Украины». Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Согласно соглашению средства обвиняемых в сумме 40,260 млн грн будут перечислены в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации – «Армия дронов». Также лица обязуются предоставить разоблачительные показания по отношению ко всем причастным к преступлению лиц», - пишет САП.

По приговору суда бенефициарный собственник ряда обществ и бывший первый заместитель директора ГП «Национальная кинематека Украины» признан виновным в приобретении по заниженной цене недвижимости госпредприятия, а именно 14 зданий и сооружений на окраине Киева, рыночная стоимость которых составляет почти 42 млн грн.

Один из организаторов преступления признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Бывшего первого заместителя директора госпредприятия – по ч. 2 ст. 28 – ч. 2 ст. 364 УК Украины и назначено наказание 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, лица лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно хозяйственных функций сроком на 3 года и должны оплатить по 17 тыс. грн штрафа каждый.

В САП также добавили, что досудебное расследование в отношении других 5 человек, среди которых еще один организатор преступления, заместитель министра культуры Украины (2014-2019 гг.) и начальник управления Министерства культуры Украины (2017-2020 гг.) продолжается.

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